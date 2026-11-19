L’introduction en bourse record d’Anthropic devrait rapporter une manne financière aux cofondateurs, dirigeants, employés et premiers investisseurs de cette entreprise spécialisée dans l’IA.
Les cofondateurs du créateur du chatbot Claude possèdent d’importantes fortunes personnelles, tandis que certains fonds ont également vu la valeur de leurs participations grimper en flèche. Une grande partie de cette richesse est encore théorique et reste soumise à des périodes de blocage, à des conditions d’acquisition des droits et aux fluctuations du cours de l’action d’Anthropic.
Voici un aperçu de certaines des personnes et des fonds qui devraient en bénéficier, sur la base des participations estimées et des rôles déclarés:
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Nom
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Rôle chez Anthropic
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Taille estimée de la participation sur la base du prix de l’introduction en bourse
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Dario Amodei
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Co-fondateur et directeur général d’Anthropic
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20,07 milliards de dollars
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Tom Brown
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Co-fondateur d'Anthropic
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20,00 milliards de dollars
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Sam McCandlish
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Co-fondateur d'Anthropic
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19,92 milliards de dollars
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Christopher Olah
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Co-fondateur d'Anthropic
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19,90 milliards de dollars
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Jack Clark
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Co-fondateur d'Anthropic
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19,83 milliards de dollars
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Jared Kaplan
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Co-fondateur d'Anthropic
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19,83 milliards de dollars
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Daniela Amodei
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Co-fondatrice, présidente et présidente du conseil d'administration d'Anthropic
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19,76 milliards de dollars
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Krishna Rao
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Directeur financier d'Anthropic
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788,3 millions de dollars
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Sound Ventures, fondée par Ashton Kutcher et Guy Oseary
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Investisseur
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7,5 milliards de dollars
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ICONIQ Capital, fondée par Divesh Makan, Michael Anders et Chad Boeding
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Investisseur
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30 milliards de dollars
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Vas Narasimhan
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Membre du conseil d'administration
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14,6 millions de dollars
** Valeur de la participation de Sound Ventures selon la société , celle d'ICONIQ Capital selon une source proche du dossier
** Valeurs des participations des employés d'Anthropic calculées sur la base d' un document déposé par la société(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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