Qui s'enrichit grâce à l'introduction en bourse record d'Anthropic ?

L’introduction en bourse record d’Anthropic devrait rapporter une manne financière aux cofondateurs, dirigeants, employés et premiers investisseurs de cette entreprise spécialisée dans l’IA.

Les cofondateurs du créateur du chatbot Claude possèdent d’importantes fortunes personnelles, tandis que certains fonds ont également vu la valeur de leurs participations grimper en flèche. Une grande partie de cette richesse est encore théorique et reste soumise à des périodes de blocage, à des conditions d’acquisition des droits et aux fluctuations du cours de l’action d’Anthropic.

Voici un aperçu de certaines des personnes et des fonds qui devraient en bénéficier, sur la base des participations estimées et des rôles déclarés:

Nom Rôle chez Anthropic Taille estimée de la participation sur la base du prix de l’introduction en bourse Dario Amodei Co-fondateur et directeur général d’Anthropic 20,07 milliards de dollars Tom Brown Co-fondateur d'Anthropic 20,00 milliards de dollars Sam McCandlish Co-fondateur d'Anthropic 19,92 milliards de dollars Christopher Olah Co-fondateur d'Anthropic 19,90 milliards de dollars Jack Clark Co-fondateur d'Anthropic 19,83 milliards de dollars Jared Kaplan Co-fondateur d'Anthropic 19,83 milliards de dollars Daniela Amodei Co-fondatrice, présidente et présidente du conseil d'administration d'Anthropic 19,76 milliards de dollars Krishna Rao Directeur financier d'Anthropic 788,3 millions de dollars Sound Ventures, fondée par Ashton Kutcher et Guy Oseary Investisseur 7,5 milliards de dollars ICONIQ Capital, fondée par Divesh Makan, Michael Anders et Chad Boeding Investisseur 30 milliards de dollars Vas Narasimhan Membre du conseil d'administration 14,6 millions de dollars

** Valeur de la participation de Sound Ventures selon la société , celle d'ICONIQ Capital selon une source proche du dossier

** Valeurs des participations des employés d'Anthropic calculées sur la base d' un document déposé par la société