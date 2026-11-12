Qui est Harvey Jones, le tout premier président du conseil d'administration de Nvidia ?

Nvidia NVDA.O a nommé jeudi Harvey Jones au poste de président de son conseil d'administration, une première dans l'histoire de l'entreprise, suite à la démission de Jensen Huang de son poste de directeur général.

Voici cinq faits à savoir sur Harvey Jones:

ADMINISTRATEUR DEPUIS 1993

Harvey Jones siège au conseil d’administration de Nvidia depuis 1993, avant même que le fabricant de puces ne soit introduit en bourse, et fait partie de ses comités d’audit, de nomination et de gouvernance d’entreprise. Il est le tout premier président du conseil d’administration de la société.

À LA TÊTE DE SYNOPSYS

Harvey Jones a rejoint Synopsys en tant que président-directeur général en 1987 et a dirigé cette entreprise spécialisée dans l’automatisation de la conception électronique pendant environ sept ans, l’introduisant en bourse en 1992 avant de devenir président exécutif.

COFONDATEUR DE DAISY SYSTEMS ET DE TENSILICA

Harvey Jones a cofondé Daisy Systems, une société spécialisée dans l’ingénierie assistée par ordinateur, en 1981 et en a été le président-directeur général jusqu’en 1987. Il a ensuite cofondé la société de propriété intellectuelle technologique Tensilica en 1997 et a présidé son conseil d’administration jusqu’à son rachat par Cadence Design Systems en 2013.

FORMATION

Harvey Jones est titulaire d’une licence en mathématiques et en informatique de l’université de Georgetown, ainsi que d’un master en gestion du Massachusetts Institute of Technology.

INVESTISSEUR EN CAPITAL-RISQUE

Il est associé gérant de la société d'investissement privée Square Wave Ventures depuis 2004.