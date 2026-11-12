Qui est Colette Kress, directrice générale par intérim de Nvidia ?

Colette Kress, directrice financière de Nvidia NVDA.O , est sur le point de succéder à Jensen Huang au poste de directrice générale par intérim, a annoncé jeudi la société, la plaçant ainsi à la tête du fabricant de puces dont les processeurs équipent les supercalculateurs et les centres de données d'IA les plus avancés au monde.

Cette nomination intervient après que le conseil d’administration a démis de ses fonctions le cofondateur et directeur général Jensen Huang, à la suite d’informations faisant état de deux relations extraconjugales, dont l’une avec une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise.

Voici cinq faits à savoir sur Colette Kress:

DIRECTRICE FINANCIÈRE DEPUIS 2013

Mme Kress a rejoint Nvidia en septembre 2013 en tant que vice-présidente exécutive et directrice financière, poste qu’elle occupe depuis lors. Elle a participé aux conférences téléphoniques sur les résultats trimestriels de l’entreprise aux côtés de Jensen Huang.

Le chiffre d’affaires de Nvidia s’élevait à 4,13 milliards de dollars lors de l’exercice fiscal de son arrivée et à 215,9 milliards de dollars au cours de l’exercice 2026.

PARCOURS PROFESSIONNEL AVANT NVIDIA

Avant de rejoindre Nvidia, Kress a occupé pendant huit ans divers postes financiers chez Texas Instruments, puis a travaillé chez Microsoft MSFT.O de 1997 à 2010. Chez Microsoft, elle est devenue directrice financière de la division Serveurs et Outils en 2006, où elle était chargée de la stratégie financière, de la planification et du reporting.

Elle a rejoint Cisco CSCO.O en 2010 en tant que vice-présidente senior et directrice financière de l’organisation Business Technology and Operations Finance, où elle était chargée de la stratégie financière et du développement commercial. Elle a rejoint NVIDIA en 2013.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

Mme Kress est titulaire d’une licence en finance de l’université d’Arizona et d’un master en administration des affaires de la Southern Methodist University, selon le rapport annuel de Nvidia déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

Elle a rejoint Nvidia après avoir occupé pendant près de 25 ans des postes dans le domaine financier au sein de grandes entreprises technologiques, comme l’a rapporté le magazine Fortune en 2024. Elle a déclaré à Fortune que Nvidia était la plus petite entreprise pour laquelle elle ait travaillé lorsqu’elle y a débuté en 2013.

CONDITIONS DU CONTRAT

Les dirigeants de Nvidia sont employés à titre discrétionnaire et ne bénéficient d’aucun contrat individuel de travail, d’indemnité de départ ou de changement de contrôle, selon la circulaire de sollicitation de procurations de la société. Nvidia a indiqué dans des documents déposés précédemment que bon nombre de ses concurrents proposaient de tels accords.

Les documents réglementaires indiquent que la rémunération de Mme Kress comprend des unités d’actions restreintes, notamment une attribution datée de mars 2026 dont l’acquisition définitive s’étale sur quatre ans.

FORTUNE

Forbes classe Mme Kress à la 32e place de son classement 2026 des femmes américaines les plus riches ayant fait fortune par elles-mêmes. Ses actions dans le fabricant de puces étaient évaluées à environ 750 millions de dollars à la clôture de mercredi, en baisse par rapport au montant de plus d’un milliard de dollars atteint lors du pic du titre le mois dernier.