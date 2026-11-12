Qui dirigerait Nvidia en cas d'éviction de Jensen Huang ?

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le conseil d’administration du géant des puces électroniques Nvidia devait se réunir mercredi pour discuter de l’avenir du cofondateur et PDG, Jensen Huang, à la tête de l’entreprise, selon plusieurs médias américains.

Le dirigeant âgé de 63 ans, qui dirige ce géant de l’IA depuis sa création en 1993, est actuellement sous le feu des critiques à la suite de révélations sur plusieurs relations extraconjugales, notamment avec Alice Huang, une cadre spécialisée dans les centres de données qui est soupçonnée par les services de renseignement américains de travailler pour le ministère chinois de la Sécurité d’État.

Sans plan de succession prévu chez Nvidia, la voie est grande ouverte à divers candidats pour diriger le premier concepteur mondial de puces pour l'IA, si le conseil d’administration décidait d’écarter Jensen Huang.

Voici quelques-uns des noms les plus fréquemment cités comme successeurs potentiels.

Un cadre de Nvidia ?

Avec plus de 40.000 employés, Nvidia pourrait choisir de confier les rênes de l'entreprise à un candidat issu de ses propres rangs, notamment l'un des nombreux subordonnés directs de Jensen Huang.

Les publications spécialisées citent souvent Colette Kress, directrice financière de Nvidia, comme un choix évident, ne serait-ce que parce qu'elle fait déjà partie de la haute direction de ce géant des puces électroniques. Selon Semafor, plusieurs administrateurs poussent pour la voir assurer l'intérim.

Ian Buck, autre cadre de longue date chez Nvidia, supervise les clients des centres de données de l’entreprise. Il a joué un rôle clé dans le développement du logiciel qui permet aux puces de Nvidia de fonctionner chez ses clients.

Le magazine économique Inc. cite également Bryan Catanzaro, vice-président de la recherche appliquée en apprentissage profond chez Nvidia, comme candidat potentiel.

Un membre de la famille ?

La fille de Jensen Huang, Madison, occupe le poste de directrice principale du marketing produit chez Nvidia et figure parmi les noms souvent cités par des analystes.

Elle a auparavant travaillé pendant plusieurs années au sein du groupe de luxe LVMH.

Le fils de Jensen Huang, Spencer, est un autre successeur potentiel. Il travaille chez Nvidia en tant que directeur de la gestion des produits au sein de la division robotique de l'entreprise.

Lisa Su attire également l'attention : cette cousine éloignée de Jensen Huang possède une expertise précieuse, en tant que patronne de longue date du géant américain des semi-conducteurs AMD.

Un (ancien) patron de la tech ?

Rene Haas, ancien cadre de Nvidia devenu directeur général de la société britannique de conception de puces Arm, est un autre candidat évoqué par la presse spécialisée.

L'ancien patron d'Apple, Tim Cook, qui a lâché les rênes du groupe en septembre, après 15 ans à sa tête, fait aussi partie des personnalités qui pourraient être sollicitées. Les noms d'Eric Schmidt, ancien patron de Google, et de Hock Tan, qui dirige le groupe de semi-conducteurs Broadcom, sont aussi évoqués.