Quels sont les produits qui ont vu leur prix augmenter pour les consommateurs américains en octobre ?

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre, ce qui a incité les marchés financiers à miser massivement sur le fait que la Réserve fédérale devra réagir de manière agressive en augmentant ses taux d'intérêt afin de maîtriser l'inflation.
Voici quelques-uns des postes ayant enregistré des hausses notables dans l’indice des prix à la consommation du ministère du Travail pour le mois d’octobre.
TRANSPORTS PUBLICS
Les prix des services de transports publics ont globalement augmenté de 2,0% en octobre par rapport au mois précédent, sous l’effet notamment de la plus forte hausse enregistrée depuis six ans dans le secteur des transports intra-urbains, y compris les tarifs des transports en commun.
ASSURANCE AUTOMOBILE
Après plusieurs années de hausses exceptionnelles, les coûts de l’assurance automobile avaient commencé à se modérer cette année. En octobre, cependant, ils ont fortement augmenté.
SOINS MÉDICAUX
En octobre, les coûts des services de soins médicaux ont enregistré leur plus forte hausse depuis trois mois.
SMARTPHONES
Les prix des smartphones ne sont suivis en tant que catégorie distincte par le ministère du Travail que depuis 2020, et ils ont enregistré bien plus de baisses mensuelles que de hausses au cours de cette période. En octobre, cependant, ils ont connu leur plus forte hausse jamais enregistrée et ont affiché des hausses au cours de quatre des sept derniers mois.
TÉLÉVISEURS
Les téléviseurs constituent l’une des rares catégories de l’IPC à afficher depuis longtemps une tendance à la baisse persistante des prix, mais ils ont connu en octobre l’une des plus fortes hausses jamais enregistrées.
LAIT EN POUDRE POUR BÉBÉS
Dans l’ensemble, les prix des denrées alimentaires et des produits d’épicerie ont connu en octobre leur plus forte hausse depuis six mois. Cette hausse a été généralisée à la plupart des catégories alimentaires, et les prix des aliments pour bébés et du lait infantile ont enregistré leur plus forte augmentation jamais observée.
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