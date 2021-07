Quels ETF d'infrastructures choisir pour profiter de l'« INVEST in America Act »

Jeudi dernier, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé le « INVEST in America Act » de 715 milliards de dollars. Le projet...

Jeudi dernier, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé le « INVEST in America Act » de 715 milliards de dollars. Le projet de loi encouragera les investissements dans les infrastructures telles que les routes, les ponts, les chemins de fer et l'eau. De nombreux investisseurs ont anticipé l'approbation de cette loi et ont commencé à investir dans des ETF d'infrastructure dès mars et avril 2021.

Les investisseurs ont le choix entre une vaste gamme d'ETF d'infrastructure, dont des ETF d'infrastructure américains surperformant leurs équivalents mondiaux. Les ETF d'infrastructures américains tels que PAVE et IFRA sont en hausse d'environ 20 % depuis le début de l'année, tandis que les ETF d'infrastructure globale tels que IGF et ZPRID n'ont généré que 5 % de rendement sur la même période.

Pour voir la liste complète et les performances des ETF d'infrastructure aux États-Unis et dans le monde, lisez l'article complet ici.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :