Quelles sont les marges de manoeuvre du Congrès pour mettre fin au conflit en Iran ?

L'opinion publique américaine souhaite voir prendre fin la guerre contre l'Iran engagée depuis huit mois, comme l'a montré la lourde défaite infligée la semaine dernière aux républicains du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat.

Donald Trump a concédé que le mécontentement lié au conflit avait contribué aux revers de son parti, mais il continue de défendre le conflit, assurant l'avoir déjà remporté tout en prévenant qu'il se poursuivra.

Le Congrès ne peut pas mettre fin unilatéralement à la guerre, mais il peut faire pression sur le président pour qu'il le fasse.

Voici quelques pistes qui s'offrent aux parlementaires du nouveau Congrès, dont l'installation est prévue le 3 janvier, pour tenter de mettre un terme aux combats :

L'ARGENT, LA MENACE DU SHUTDOWN

En vertu de la Constitution américaine, le Congrès décide de l'affectation des fonds fédéraux. Donald Trump a demandé à la Chambre des représentants et au Sénat d'approuver une forte hausse du budget de la défense, de quelque 950 milliards de dollars (856 milliards d'euros) à 1.500 milliards de dollars, à laquelle s'ajouteraient 67 milliards de dollars supplémentaires pour financer la guerre.

Les démocrates affirment qu'ils n'approuveront pas un budget d'une telle ampleur l'an prochain. Ils ont également proposé de couper les financements de la guerre avant même l'installation du nouveau Congrès, supputant que des républicains opposés au conflit ou des élus attachés à la rigueur budgétaire et préoccupés par le déficit pourraient les soutenir.

Le projet de loi actuel de financement de l'État expire le 11 décembre, ce qui signifie que le Congrès doit adopter soit un budget annuel exhaustif, soit un collectif budgétaire pour éviter une paralysie de l'administration fédérale juste avant Noël, perturbant les déplacements et laissant des milliers de personnes sans travail.

Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants affirment toutefois que leur parti restera solidaire derrière Donald Trump.

"Un Congrès républicain ne va pas envoyer à un président républicain des textes auxquels il opposera son veto, donc si c'est leur exigence (celle des démocrates), eh bien nous attendrons l'année prochaine", a déclaré cette semaine aux journalistes le représentant Tom Cole, de l'Oklahoma, qui préside la commission des crédits de la Chambre.

Mais une fois les démocrates aux commandes du Congrès, ils pourront inclure dans les textes budgétaires des dispositions interdisant l'utilisation de fonds pour des opérations militaires contre l'Iran.

Donald Trump pourrait certes y opposer son veto, mais prendrait alors à nouveau le risque d'une paralysie de l'administration fédérale, et potentiellement d'une interruption de la solde des militaires eux-mêmes, afin de prolonger la guerre.

Le Congrès peut également refuser d'autoriser tout financement de la guerre dans le cadre du National Defense Authorization Act (NDAA), la loi annuelle qui fixe la politique du Pentagone. Comme le NDAA est adopté chaque année depuis 1961, son échec constituerait un embarras pour les deux partis.

PASSAGE PAR LA LOI

Donald Trump n'a pas obtenu l'approbation du Congrès avant de lancer la guerre aux côtés d'Israël le 28 février, et les démocrates, rejoints par quelques républicains, ont voté à plusieurs reprises pour mettre fin aux combats à moins qu'il ne sollicite une autorisation du Congrès.

L'une de ces résolutions fondées sur les pouvoirs de guerre a été adoptée à la fois par la Chambre des représentants et le Sénat, mais l'administration Trump l'a ignorée, et des experts juridiques ont estimé qu'il n'existait aucun consensus sur son caractère contraignant.

Les démocrates ont promis de poursuivre leurs efforts et s'attendent à de nouveaux votes sur des résolutions liées aux pouvoirs de guerre, tandis que d'autres textes sont annoncés une fois qu'ils contrôleront la Chambre des représentants et le Sénat.

Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé ce mois-ci, 71% des Américains, dont 93% des démocrates et 51% des républicains, souhaitent que le Congrès adopte une législation mettant fin au conflit.

Donald Trump devrait opposer son veto à toute mesure visant à mettre fin aux combats. Une majorité des deux tiers dans chacune des deux chambres est nécessaire pour contourner un veto présidentiel, ce qui signifie que les démocrates auraient besoin du soutien de républicains pour surmonter les objections du président.

Cependant, les partisans de ces initiatives estiment qu'elles permettraient d'adresser un message à Donald Trump et à l'opinion publique américaine selon lequel de nombreux membres du Congrès souhaitent l'arrêt des combats.

Ils ajoutent que les positions pourraient évoluer, y compris chez les républicains, si la guerre venait à se prolonger.

SUPERVISION

Une initiative menée par le représentant républicain Thomas Massie, soutenue principalement par les démocrates, visant à destituer le secrétaire à la Défense Pete Hegseth pour plusieurs motifs, dont la conduite de la guerre contre l'Iran sans approbation du Congrès, a échoué cette semaine. Mais les démocrates pourraient revenir à la charge l'an prochain, le jugeant principal responsable du conflit après Donald Trump.

Une fois à la tête des commissions du Congrès, les démocrates pourront organiser des auditions et ouvrir des enquêtes sur la stratégie de l'administration Trump, ses dépenses et sa conduite de la guerre. Ils disposeront également du pouvoir d'émettre des assignations afin de contraindre des personnes à témoigner.

Des parlementaires et les démocrates siégeant dans des commissions du Congrès ont déjà adressé des courriers aux départements d'État et de la Défense demandant la conservation des documents liés au processus décisionnel concernant la guerre.

Si l'administration refuse de coopérer à de telles investigations, le Congrès peut exercer des pressions, notamment en réduisant les budgets de déplacement des responsables concernés ou, dans le cas du Sénat, en refusant de confirmer les candidats nommés par Donald Trump.

(Patricia Zengerle; version française Nicolas Delame)