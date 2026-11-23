À l'approche de 2027, l'inflation demeure le principal facteur déterminant de l'évolution des marchés obligataires. Le processus de normalisation de l'inflation reste inachevé dans les économies développées et plusieurs interrogations subsistent. (Crédits: Pixabay / Pexels)

Par Sam Vereecke, directeur des investissements obligataires de DPAM

L'inflation, l'endettement et la volatilité des marchés laissent présager une année marquée par de nombreux changements de cap. Sam Vereecke, Directeur des investissements obligataires livre son analyse des perspectives pour 2027 en matière de taux d'intérêt, de duration, de dette émergente et de crédit.



Points clés

Inflation et taux d'intérêt : la persistance des pressions inflationnistes devrait continuer de limiter la marge de manœuvre des banques centrales en 2027. Aux États-Unis, l'inflation sous-jacente mesurée par l'indice PCE reste supérieure à 3 %, tandis qu'en Europe, nous prévoyons que la BCE portera son taux directeur à 3 % au cours des deux prochains trimestres, avant une pause prolongée.

Marchés obligataires et duration : si les niveaux de rendement actuels nous semblent attractifs, les incertitudes entourant l'inflation et l'importance des émissions de dette publique nous incitent à la prudence. Nous maintenons ainsi un positionnement neutre en duration, dans l'attente d'une désinflation durable permettant aux banques centrales de ramener l'inflation vers leur objectif de 2%.

Dette émergente : les obligations souveraines émergentes en devises locales offrent, selon nous, des opportunités particulièrement attractives, avec un rendement de portage de 8,30 % par an, soit 0,69 % par mois. Les rendements réels élevés soutiennent également les devises émergentes, contribuant à atténuer le risque de change.

Crédit aux entreprises : malgré des fondamentaux globalement solides, nous n'excluons pas un élargissement des spreads sous l'effet des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques. La plupart des émetteurs investment grade ont néanmoins réussi à absorber la hausse des coûts de refinancement, et une vague généralisée de défauts ne constitue pas notre scénario central pour 2027.

Gestion active et sélection des émetteurs : après plusieurs années durant lesquelles une simple exposition au marché du crédit suffisait à générer des performances, 2027 devrait marquer le retour de la sélection des émetteurs comme moteur de surperformance. Nous privilégions les entreprises capables de préserver leur chiffre d'affaires, leurs marges et leur génération de trésorerie, ainsi que les opportunités de valorisation relative.

1. Taux d'intérêt et duration

Commençons par les taux d'intérêt sur les marchés développés. À l'approche de 2027, l'inflation demeure le principal facteur déterminant de l'évolution des marchés obligataires. Le processus de normalisation de l'inflation reste inachevé dans les économies développées et plusieurs interrogations subsistent. La hausse des coûts de l'énergie et des matières premières se répercutera-t-elle sur les autres produits, les services et les salaires ? Les entreprises absorberont-elles ces coûts supplémentaires ou les répercuteront-elles sur leurs prix ? Et quelle sera la vigueur de la demande ? Les réponses à ces questions détermineront l'orientation des politiques monétaires des banques centrales ainsi que notre positionnement en matière de duration.

La Fed et la partie courte de la courbe des taux

La trajectoire de la Réserve fédérale américaine début 2027 dépendra presque entièrement de l'évolution des chiffres de l'inflation. L'inflation sous-jacente mesurée par l'indice PCE reste supérieure à 3 %, tandis que l'inflation dans les services demeure généralisée et persistante. La Fed dispose donc d'une marge de manœuvre limitée. Un repli durable de l'inflation vers l'objectif de 2 % ouvrirait la voie à un assouplissement monétaire, tandis qu'une nouvelle accélération refermerait cette possibilité. Le positionnement sur la partie courte de la courbe des taux en 2027 dépendra donc avant tout des perspectives d'inflation.

Le marché du travail vient renforcer ce constat. L'économie américaine évolue dans un environnement caractérisé par un faible niveau d'embauches et de licenciements. Les créations d'emplois ont atteint en moyenne environ 80 000 par mois au cours des six derniers mois, malgré une certaine volatilité des données. Le taux de chômage s'établit à 4,1 %, tandis que la croissance des salaires nominaux ralentit pour atteindre environ 3 %. Le marché du travail ne génère donc pas de pressions inflationnistes, mais il n'envoie pas non plus de signal désinflationniste suffisamment marqué pour permettre à la Fed d'assouplir sa politique monétaire. Cette situation prive la banque centrale de l'un des principaux facteurs susceptibles de justifier des baisses de taux, ce qui pourrait maintenir la partie courte de la courbe dans une fourchette de fluctuation plus longtemps que ne l'anticipe le consensus.

La partie longue de la courbe : les émissions de dette publique comme facteur structurel

La partie longue de la courbe des taux répond à des dynamiques différentes. Les déficits publics demeurent structurellement élevés. L'importance des émissions obligataires crée une offre abondante qui maintient les rendements à long terme à des niveaux élevés, indépendamment de l'évolution des taux directeurs à court terme. L'assainissement des finances publiques progresse lentement et les banques centrales n'absorbent plus cette offre au moyen de leurs programmes d'achats d'actifs. Il revient désormais aux investisseurs privés de l'absorber, ce qui nécessite des rendements plus élevés sur les maturités longues. La demande des investisseurs privés reste néanmoins soutenue, notamment aux niveaux de rendement actuels.

En Europe, le cycle de relèvement des taux de la BCE n'est pas non plus achevé. Notre scénario central prévoit que le taux directeur atteindra 3 % au cours des deux prochains trimestres, avant une pause prolongée. Les effets de second tour de l'inflation restent pour l'instant limités, ce qui n'est toutefois pas surprenant compte tenu des délais de transmission. En l'absence d'une résolution durable du conflit au Moyen-Orient, les incertitudes entourant les prix de l'énergie devraient maintenir l'inflation à un niveau élevé plus longtemps. La BCE poursuivrait alors son resserrement monétaire, conformément aux anticipations actuelles des marchés. Elle souhaite notamment éviter une répercussion de l'inflation sur les salaires, comme cela avait été le cas en 2022.

Duration : un positionnement neutre

Les niveaux de rendement actuels des obligations des marchés développés sont attractifs au regard des normes historiques. Ils offrent des revenus de portage dont les portefeuilles obligataires ont été largement privés pendant une grande partie de la décennie précédente. Cette attractivité justifie notre positionnement neutre en matière de duration.

Toutefois, des niveaux de rendement attractifs ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier une surexposition. Trop d'incertitudes subsistent sur le front de l'inflation et pourraient compliquer les perspectives des marchés de taux, comme évoqué précédemment. Pour adopter une position surpondérée, nous aurions besoin d'observer une désinflation durable et généralisée, offrant à la Fed et aux autres banques centrales des économies développées une trajectoire crédible vers un retour à l'objectif de 2 %. Or, ce n'est pas encore le cas.

À l'approche de 2027, nous privilégions donc une approche patiente et disciplinée : nous nous positionnons pour bénéficier des revenus offerts par les rendements actuels, sans chercher pour l'instant à tirer parti d'une éventuelle appréciation des prix obligataires en allongeant notre duration.

Nous ajusterions naturellement notre positionnement en cas de hausse ou de baisse du cours du Bund allemand. Il s'agirait toutefois d'ajustements tactiques s'inscrivant dans une vision stratégique plus large, et non de signaux d'un changement fondamental de positionnement. Pour l'Europe, les perspectives de 2027 restent donc marquées par une banque centrale qui poursuit son resserrement monétaire, une inflation dont la trajectoire demeure incertaine et une partie longue de la courbe des taux qui reflète ces deux dynamiques.

2. Dette émergente : des opportunités de portage attractives

La dette souveraine des marchés émergents libellée en devises locales offre actuellement un point d'entrée particulièrement attractif sur cette classe d'actifs. Le rendement de portage s'établit à 8,30% par an, soit 0,69 % par mois. À ce niveau, le portage constitue à lui seul un puissant moteur de performance, permettant à cette classe d'actifs d'absorber d'importants mouvements défavorables des taux d'intérêt ou des devises.

L'horizon d'investissement est ici déterminant. À court terme, la volatilité des taux de change et de la duration peut prendre le dessus. En revanche, sur un horizon plus long, le portage a jusqu'à présent toujours fini par l'emporter. Pour que cet avantage soit entièrement effacé, un investisseur devrait subir une dépréciation durable et significative de la devise concernée, ou une forte hausse des rendements obligataires locaux.

Le risque de change constitue l'un des principaux risques associés à l'exposition à la dette émergente en devises locales. Toutefois, l'environnement actuel contribue à l'atténuer sensiblement. Lors du cycle de resserrement monétaire de 2021-2022, les banques centrales des marchés émergents ont relevé leurs taux de manière énergique, avant même la Fed, constituant ainsi d'importantes marges de rendement réel à mesure que l'inflation intérieure refluait. Ces rendements réels élevés apportent un soutien structurel aux devises émergentes. Ils n'éliminent pas le risque de change, mais permettent aux investisseurs d'être correctement rémunérés pour le supporter.

3. Crédit aux entreprises : un marché à deux vitesses et le retour de l'alpha

Les bilans des entreprises demeurent globalement solides. Les bénéfices et la génération de trésorerie font preuve de résilience, tandis que les niveaux d'endettement restent maîtrisés. Peu d'éléments indiquent un mouvement généralisé de réendettement, qui signalerait habituellement le début d'un cycle de crédit plus difficile.

La plupart des émetteurs de catégorie investment grade sont parvenus à absorber la hausse des coûts de refinancement. Une détérioration généralisée de la qualité de crédit des entreprises ou une vague importante de défauts ne constitue donc pas notre scénario central pour 2027.

Toutefois, la solidité des fondamentaux ne se traduit pas nécessairement par un resserrement des spreads de crédit.

Les spreads de crédit rémunèrent les investisseurs pour les pertes de crédit anticipées, mais aussi pour les risques de marché et les incertitudes plus générales. L'instabilité géopolitique, la volatilité des marchés obligataires souverains, les incertitudes liées à l'inflation, les politiques des banques centrales et les risques politiques en Europe peuvent tous entraîner un élargissement des spreads, même lorsque la probabilité de défaut sous-jacente évolue très peu. Le début de l'année 2027 pourrait ainsi rester difficile pour ces différentes raisons, avec une coexistence de faibles taux de défaut et de spreads plus élevés, à mesure que la prime de risque de marché intégrée dans les obligations d'entreprises augmente.

Après plusieurs années durant lesquelles une simple exposition au marché du crédit suffisait à générer des performances, 2027 devrait davantage récompenser la sélection des émetteurs. La hausse des coûts de financement, les besoins de refinancement et un environnement macroéconomique plus volatil accentueront les différences entre les entreprises, les secteurs et les structures de capital.

Tout élargissement des spreads ne traduit pas nécessairement une dégradation de la qualité de crédit. Pour les investisseurs actifs, l'opportunité consiste à distinguer les spreads qui s'élargissent en raison d'une véritable augmentation du risque fondamental de ceux qui augmentent simplement parce que le marché exige une rémunération plus importante face à l'incertitude. Nous prévoyons de saisir les opportunités offertes par les épisodes de volatilité, lorsque les spreads se rapprochent de leurs moyennes historiques, voire les dépassent, sans détérioration des fondamentaux.

Nous anticipons un marché du crédit davantage à deux vitesses en 2027. Les entreprises capables de préserver leur chiffre d'affaires tout en maintenant leurs marges et leur flux de trésorerie disponible devraient tirer leur épingle du jeu. Une simple exposition aux mouvements généraux du marché devrait devenir de moins en moins suffisante pour générer une surperformance. La sélection fondamentale des émetteurs et l'identification d'opportunités de valorisation relative devraient jouer un rôle croissant dans la génération d'alpha.