Quelle sera la prochaine étape pour l'action Anthropic après son introduction en bourse record ?

Les débuts difficiles d’Anthropic ANT.O en tant que société cotée en bourse mettent en lumière plusieurs facteurs susceptibles d' influencer le cours de son action dans les mois à venir, allant de l’expiration des périodes de blocage à la nouvelle couverture des analystes, en passant par son intégration dans les principaux indices boursiers.

Mardi, le titre est passé sous son prix d’introduction en bourse de 83 dollars , quelques jours seulement après les débuts records de ce développeur de Claude au Nasdaq . Voici les dates clés et les événements que les investisseurs suivront de près:

RESTRICTIONS DE BLOCAGE DES ACTIONS

Selon les documents déposés par la société, Anthropic devrait compter à l’avenir plus de 18,13 milliards d’actions en circulation sur une base entièrement diluée . Les périodes de blocage des actions doivent expirer de manière échelonnée jusqu’à la fin de l’année 2027.

Seules 5 ,91 milliards d’actions sont actuellement disponibles à la transaction libre.

Voici comment se présente le calendrier d’expiration des périodes de blocage, selon les documents déposés par la société:

INTÉGRATION DANS LES INDICES

Les fournisseurs d’indices MSCI et FTSE Russell ajouteront Anthropic à leurs indices boursiers mondiaux à compter respectivement du 1er décembre et du 21 décembre, conformément à leurs directives d’« entrée rapide » pour les introductions en bourse.

Anthropic pourrait également intégrer l’indice Nasdaq 100 .NDX dès le mois prochain, en vertu des règles d’entrée rapide de cet indice américain à forte composante technologique ; une décision pourrait être prise dès la semaine prochaine.

S&P Dow Jones Indices ne dispose pas de disposition d’entrée rapide pour les introductions en bourse, ce qui signifie qu’Anthropic devra attendre au moins un an avant d’être intégré à l’ .SPX de référence S&P 500, à condition de remplir les autres critères requis.

RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES

Goldman Sachs, Morgan Stanley et les autres banques souscrivant à l’introduction en bourse d’Anthropic devront attendre au moins 10 jours à compter de la date de cotation avant de publier des notations et des objectifs de cours .

Au moins dix autres sociétés de courtage ont commencé à couvrir l’entreprise, dont huit ont fixé des objectifs de cours. L’objectif de cours médian s’établit à 135 dollars, selon les données compilées par LSEG.

RAPPORTS FINANCIERS

Anthropic n’a pas encore indiqué quand elle comptait publier ses résultats pour le trimestre clos le 31 décembre.

La société a indiqué dans un document déposé avant son introduction en bourse que sa perte nette au troisième trimestre s’était réduite à 23,29 milliards de dollars.

Son chiffre d’affaires a bondi de 47 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 16,96 milliards de dollars, même si le rythme de croissance a ralenti . Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires avait progressé de 144 %.