Les débuts difficiles d’Anthropic ANT.O en tant que société cotée en bourse mettent en lumière plusieurs facteurs susceptibles d' influencer le cours de son action dans les mois à venir, allant de l’expiration des périodes de blocage à la nouvelle couverture des analystes, en passant par son intégration dans les principaux indices boursiers.
Mardi, le titre est passé sous son prix d’introduction en bourse de 83 dollars , quelques jours seulement après les débuts records de ce développeur de Claude au Nasdaq . Voici les dates clés et les événements que les investisseurs suivront de près:
RESTRICTIONS DE BLOCAGE DES ACTIONS
Selon les documents déposés par la société, Anthropic devrait compter à l’avenir plus de 18,13 milliards d’actions en circulation sur une base entièrement diluée . Les périodes de blocage des actions doivent expirer de manière échelonnée jusqu’à la fin de l’année 2027.
Seules 5 ,91 milliards d’actions sont actuellement disponibles à la transaction libre.
Voici comment se présente le calendrier d’expiration des périodes de blocage, selon les documents déposés par la société:
INTÉGRATION DANS LES INDICES
Les fournisseurs d’indices MSCI et FTSE Russell ajouteront Anthropic à leurs indices boursiers mondiaux à compter respectivement du 1er décembre et du 21 décembre, conformément à leurs directives d’« entrée rapide » pour les introductions en bourse.
Anthropic pourrait également intégrer l’indice Nasdaq 100 .NDX dès le mois prochain, en vertu des règles d’entrée rapide de cet indice américain à forte composante technologique ; une décision pourrait être prise dès la semaine prochaine.
S&P Dow Jones Indices ne dispose pas de disposition d’entrée rapide pour les introductions en bourse, ce qui signifie qu’Anthropic devra attendre au moins un an avant d’être intégré à l’ .SPX de référence S&P 500, à condition de remplir les autres critères requis.
RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES
Goldman Sachs, Morgan Stanley et les autres banques souscrivant à l’introduction en bourse d’Anthropic devront attendre au moins 10 jours à compter de la date de cotation avant de publier des notations et des objectifs de cours .
Au moins dix autres sociétés de courtage ont commencé à couvrir l’entreprise, dont huit ont fixé des objectifs de cours. L’objectif de cours médian s’établit à 135 dollars, selon les données compilées par LSEG.
RAPPORTS FINANCIERS
Anthropic n’a pas encore indiqué quand elle comptait publier ses résultats pour le trimestre clos le 31 décembre.
La société a indiqué dans un document déposé avant son introduction en bourse que sa perte nette au troisième trimestre s’était réduite à 23,29 milliards de dollars.
Son chiffre d’affaires a bondi de 47 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 16,96 milliards de dollars, même si le rythme de croissance a ralenti . Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires avait progressé de 144 %.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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