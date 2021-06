Quelle sera la décision de la Banque centrale mexicaine ?

(AOF) - Quelle sera la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Mexique ce soir? Les économistes pensent que la Banxico devrait maintenir son principal taux directeur à 4 %. Le plus important, ce sera donc la tonalité de la communication qui accompagnera cette décision. Sera-t-elle moins accommodante, plus « hawkish » ? Car si la Banxico estimait, lors de sa dernière réunion, que l'inflation actuelle était transitoire, elle a tout de même atteint 5,9% en mai (et 4,4% en données « core »), des chiffres qui se révèlent bien supérieurs à la cible officielle de 3% de l'institution.

Vers 17h, le peso gagne 0,62% à 0,049822 dollar.