(AOF) - Quelle sera la décision de la Banque centrale du Brésil (BCB) ce soir ? A cette question, la réponse des économistes est claire : un relèvement du taux Selic de 75 points de base à 4,25 %. Il faut dire que l'institution l'avait laissé entendre lors de sa précédente réunion. La BCB cherche en effet à juguler une inflation qui accélère et a atteint plus de 8 % en mai sur un an, ce qui se révèle bien supérieur à sa cible. Vers 17h, le real brésilien progresse de 0,61% à 0, 1994 dollar, portant ses gains à près de 6% sur un mois.