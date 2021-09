(AOF) - Quelle sera la décision de la Banque centrale du Brésil (BCB) ce soir ? A cette question, la réponse de la majorité des économistes est claire : un relèvement du taux Selic de 100 points de base à 6,25 %. Il faut dire que l’inflation a atteint 9,30 % en août sur un an, ce qui se révèle bien supérieur à la cible de l’institution monétaire. Ce tour de vis monétaire a toutefois été anticipé par le marché. En fin d’après-midi, le réal brésilien cède 0,15% à 0,1894 dollar.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.