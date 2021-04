Quelle évolution pour la roupie indienne à court terme ?

Face à une flambée de Covid-19 en Inde et à une inflation qui monte, les prochaines décisions de politique monétaire de la RBI s'annoncent ardues.

(AOF) - En fin d'après-midi, un dollar s'échangeait contre 74,1028 roupies indiennes. Mais qu'en sera t-il dans un avenir proche ? Pour Commerzbank, la paire dollar-roupie devrait évoluer dans un corridor compris entre 74 et 76 roupies pour un dollar. Le cambiste pense que la Banque centrale indienne (RBI) devrait focaliser son attention sur la stabilité de sa devise, car une roupie trop faible pourrait accentuer la montée de l'inflation via un renchérissement des importations.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.