Quelle est la défense multicouche d'Israël contre les missiles iraniens ?

Israël dispose de défenses aériennes multicouches contre les attaques de missiles balistiques iraniens, un parapluie sur lequel il pourrait avoir besoin de s'appuyer alors que les États-Unis et l'Iran vacillent vers un conflit militaire potentiel qui pourrait entraîner des attaques iraniennes sur le territoire israélien. Voici les détails des défenses israéliennes contre les drones et les missiles :

ARROW

Les intercepteurs à longue portée Arrow-2 et Arrow-3, développés par Israël en tenant compte de la menace des missiles iraniens, sont conçus pour atteindre des cibles à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère respectivement. Ils opèrent à une altitude qui permet de disperser en toute sécurité les ogives non conventionnelles.

L'entreprise publique Israel Aerospace Industries ISRAI.UL est le principal contractant du projet, tandis que Boeing BA.N participe à la production des intercepteurs.

DAVID'S SLING

Le système de milieu de gamme David's Sling est conçu pour abattre des missiles balistiques tirés à une distance de 100 km à 200 km (62-124 miles).

Développé et fabriqué conjointement par l'entreprise publique israélienne Rafael Advanced Defense Systems et RTX Corp

RTX.N , une entreprise américaine anciennement connue sous le nom de Raytheon, le système David's Sling est également conçu pour intercepter des avions, des drones et des missiles de croisière.

DÔME DE FER

Le système de défense aérienne à courte portée Iron Dome a été conçu pour intercepter le type de roquettes tirées par le groupe militant islamiste palestinien Hamas à Gaza.

Développé avec le soutien des États-Unis, il est devenu opérationnel en 2011. Chaque unité tractée par un camion tire des missiles guidés par radar pour faire exploser en plein vol les menaces à courte portée telles que les roquettes, les mortiers et les drones.

Une version navale du Dôme de fer, destinée à protéger les navires et les installations en mer, a été déployée en 2017.

Le système détermine si une roquette est sur le point de frapper une zone habitée. Si ce n'est pas le cas, la roquette est ignorée et peut atterrir sans dommage.

À l'origine, le Dôme de fer était censé couvrir les villes contre les roquettes d'une portée comprise entre 4 et 70 km (2.5-43 miles), mais les experts affirment que cette portée a été élargie depuis.

IRON BEAM Développé par Israël depuis plus de dix ans et déclaré pleinement opérationnel à la fin de 2025, le système laser Iron Beam de grande puissance basé au sol est conçu pour intercepter les menaces aériennes plus petites, telles que les drones et les mortiers. Utilisant des lasers pour surchauffer et neutraliser les menaces aériennes, le fonctionnement d'Iron Beam devrait être nettement moins coûteux que celui de certains autres systèmes de défense aérienne qui utilisent des missiles d'interception pour abattre les menaces entrantes.

SYSTÈME THAAD AMÉRICAIN L'armée américaine a déclaré en octobre 2024 qu'elle avait envoyé le système antimissile avancé THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) à Israël.

Le THAAD est un élément essentiel des défenses aériennes de l'armée américaine et est conçu pour intercepter et détruire les menaces de missiles balistiques à courte, moyenne et intermédiaire portée dans leur phase terminale de vol. L'armée américaine a aidé à abattre des missiles iraniens tirés sur Israël, en utilisant des systèmes basés au sol, a déclaré un responsable américain en juin 2025, après qu'Israël a attaqué les installations nucléaires iraniennes . Un destroyer de la marine américaine en Méditerranée orientale a également contribué à abattre des missiles balistiques en approche, ont rapporté les médias israéliens.

DÉFENSE AIR-AIR

Des hélicoptères de combat et des avions de chasse israéliens ont tiré des missiles air-air pour détruire des drones qui se dirigeaient vers Israël, ont déclaré des responsables militaires.