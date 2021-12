Quelle direction pour les marchés obligataires internationaux ? (Newton IM) information fournie par AOF • 14/12/2021 à 11:05



(AOF) - Paul Brain, responsable de la gestion obligataire chez Newton IM, distingue plusieurs menaces et événements importants auxquels les investisseurs obligataires seront confrontés en 2022. En particulier, l’évolution de l'inflation et le retrait des mesures de relance monétaire par les banques centrales joueront un rôle déterminant.



Ces préoccupations seront conditionnées par l'évolution des marchés des emprunts d'État jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine. Par la suite, les rendements devraient se stabiliser et les obligations d'État retrouver leur statut de valeur refuge, estime Paul Brain.



Une autre contre-tendance pourrait se dessiner, à partir de l'analyse selon laquelle la hausse des coûts qui affecte de multiples secteurs d'activité va ralentir la croissance économique, mettant un terme à la baisse du marché obligataire observée dernièrement.



L'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et des matières premières, la remontée des taux d'intérêt et les coûts liés au changement climatique risquent également de peser lourdement sur les profits des entreprises et, partant, de saper la croissance économique.



Cette perspective pourrait, selon l'expert, prendre corps à partir du deuxième trimestre de l'année prochaine.



Au-delà de ces grands sujets de préoccupation pour 2022, l'intérêt croissant pour l'investissement responsable aura également une influence de plus en plus grande sur les marchés obligataires, souligne Paul Brain. Les marchés et les investisseurs obligataires à travers le monde devraient avoir toute leur place dans le processus global d'émancipation vis-à-vis des industries et des actifs dépendants du carbone.



Les émetteurs alignent de plus en plus étroitement leurs stratégies sur les objectifs de développement durable et veillent plus attentivement à tenir compte des facteurs ESG de manière adéquate.



Alors que certains investisseurs considèrent généralement que seuls les actionnaires sont en mesure d'exercer une réelle influence sur les entreprises dans lesquelles ils investissent, les investisseurs obligataires peuvent eux aussi peser de manière tangible sur leur comportement, conclut Paul Brain.