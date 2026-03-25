Quelle a été la décision du jury dans l'affaire des médias sociaux contre Meta et Google ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un jury de Los Angeles a déclaré Google d'Alphabet GOOGL.O et Meta META.O responsables mercredi dans le cadre d'un procès historique sur l'addiction des jeunes aux médias sociaux.

Voici les détails du verdict du jury:

META ET GOOGLE DOIVENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Le jury a accordé 3 millions de dollars de dommages et intérêts à la plaignante. Meta sera responsable de 70 % des dommages et Google de 30 %.

META A FAIT PREUVE DE NÉGLIGENCE

Le jury a estimé que Meta avait fait preuve de négligence dans la conception et l'exploitation d'Instagram.

LE COMPORTEMENT DE META EST CONSIDÉRÉ COMME UN FACTEUR "SUBSTANTIEL" DANS LE PRÉJUDICE SUBI PAR LA FEMME

Le jury a estimé que la négligence de Meta était un "facteur substantiel" dans le préjudice subi par la plaignante, âgée de 20 ans. La plaignante a déclaré plus tôt dans la procédure judiciaire que son utilisation d'Instagram alimentait ses problèmes de santé mentale.

META N'A PAS SUFFISAMMENT AVERTI LES UTILISATEURS

Le jury a estimé que Meta était responsable de ne pas avoir suffisamment averti les utilisateurs des dangers liés à l'utilisation d'Instagram.

GOOGLE A ÉTÉ NÉGLIGENT

Le jury a estimé que Google avait fait preuve de négligence dans la conception et l'exploitation de YouTube.

LE COMPORTEMENT DE GOOGLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN FACTEUR "SUBSTANTIEL" DANS LE PRÉJUDICE SUBI PAR LA FEMME

Le jury a estimé que la négligence de Google était un "facteur substantiel" dans le préjudice subi par la plaignante, âgée de 20 ans. La plaignante a déclaré que les fonctionnalités de YouTube avaient contribué à sa dépression et à son anxiété.

GOOGLE N'A PAS SUFFISAMMENT AVERTI LES UTILISATEURS

Le jury a estimé que Google était responsable de ne pas avoir suffisamment averti les utilisateurs des dangers liés à l'utilisation de YouTube.