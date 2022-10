Quel que soit le vainqueur du scrutin, la croissance brésilienne devrait ralentir, estime abrdn

(AOF) - Dans le cadre du scrutin brésilien, les principaux enjeux sont l'économie et le chômage, estime Edward Glossop, économiste spécialiste des marchés émergents chez abrdn. "Deux domaines qui jouent en faveur de Lula", selon le gestionnaire d'actifs. En revanche, des questions telles que la violence et la corruption - qui ont propulsé Bolsonaro à la présidence en 2018 - sont tombées tout en bas dans la hiérarchie des préoccupations lors de cette élection.

Quel que soit le vainqueur du scrutin, la croissance brésilienne devrait ralentir au cours des prochaines années, à mesure que la récession mondiale frappera. La politique budgétaire pourrait être assouplie, notamment sous Lula. Mais les deux candidats seront, dans une certaine mesure, limités par la nécessité de maintenir leur crédibilité sur les marchés.

Dans le même temps, aucun des deux candidats ne paraît avoir envie d'intervenir auprès de la Banque centrale du Brésil (BCB), qui semble vouloir retarder les réductions de taux d'intérêt tant que l'inflation de base reste soutenue.

À moyen terme, alors que la croissance potentielle serait plus forte sous Bolsonaro que sous Lula, les deux candidats pourraient avoir du mal à maintenir la discipline budgétaire. En effet, l'utilisation de la politique budgétaire est depuis longtemps un outil utilisé par Lula et son parti, le Parti des travailleurs (PT). Mais la course à l'élection a révélé la volonté de Bolsonaro de faire de même.

La domination budgétaire est un risque résiduel, en particulier sous Lula. Sans un ancrage fiscal crédible, les primes de risque sur les actifs brésiliens sont susceptibles de rester élevées.