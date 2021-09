Quel que soit l'âge, bien plus de tests positifs et d'entrées hospitalières parmi les non-vaccinés

(AOF) - Entre le 16 et le 22 août, le nombre de tests RT-PCR positifs pour 100 000 habitants non vaccinés s'élève à 405, alors qu'il n'est que d'un peu plus de 50 pour 100 000 habitants vaccinés, révèle la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). À taille de population comparable, le taux de tests RT-PCR positifs est 8 fois plus élevé pour les personnes non vaccinées.

Sur la base des patients entrés à l'hôpital entre le 16 et le 22 août dont un test RT-PCR positif a pu être identifié, 80 % des admissions en soins critiques et 76 % des admissions en hospitalisation conventionnelle sont le fait de personnes non-vaccinées, tandis que les patients complètement vaccinés représentent respectivement 14 % des admissions en soins critiques et 18 % des admissions en hospitalisation conventionnelle.

En comparaison, à cette date, la part des personnes non vaccinées en population générale est de 32 % et celle des personnes complètement vaccinées de 54 %.

Entre le 16 et le 22 août, la hausse des entrées hospitalières en soins critiques comme en hospitalisation conventionnelle, est essentiellement portée par les personnes non vaccinées.

Ainsi à taille de population comparable, il y a 10 fois plus d'entrées en soins critiques parmi les non-vaccinés que parmi les complètement vaccinés.