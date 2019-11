Quel potentiel de valorisation des marchés reste-t-il ?

Suite à la récente accélération à la hausse des marchés, le Price-to-Earnings (PE) à 12 mois du CAC 40 s'est établi à 16,1x contre une moyenne de 14,7x sur la période 2013-2019. Cette forte revalorisation des marchés résulte de la diminution progressive des risques politiques, géopolitiques et macro-économiques. Rappelons que, en août 2019, 90 % des économistes américains pensaient qu'un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis n'interviendrait pas d'ici la fin de l'année 2019. Aujourd'hui, l'avancée des négociations et la signature prochaine de la phase 1 d'un accord montrent que le risque d'une guerre commerciale profonde s'éloigne de plus en plus.