Que va faire la Fed ? (Pimco) information fournie par AOF • 14/12/2021 à 14:37



(AOF) - Que va faire la Fed ? La vigueur de la hausse des prix dans le rapport de l'IPC (indice des prix à la consommation) de novembre 2021 a renforcé les attentes de Tiffany Wilding, économiste en chef Amérique du Nord chez Pimco, selon lesquelles la Réserve fédérale annoncera une accélération du tapering lors de la réunion de décembre, visant une fin des achats en mars 2022.



Et comme elle l'a déjà évoqué après la publication de l'IPC d'octobre, l'experte pense que lors de sa prochaine réunion, la Fed va probablement ajuster sensiblement à la hausse la trajectoire prévue de ses hausses de taux, s'efforçant ainsi de ramener sa politique vers la neutralité au cours des prochaines années.



Si les risques de hausse de l'inflation justifient probablement une attitude plus ferme, la banque centrale est en même temps consciente de la possibilité que l'inflation se modère d'elle-même et qu'un relèvement trop précoce ou trop important du taux directeur puisse arrêter la reprise américaine, conclut Tiffany Wilding.