virbac 1 (crédit photo : Flickr / Musewebsite )

Le groupe français de santé animale va racheter Axiota pour élargir sa clientèle aux Etats-Unis. AlphaValue et TP ICAP Midcap jugent le prix dans les standards du secteur. Ils attendent un effet positif sur les marges de Virbac dès 2027, avec un gain plus limité sur le bénéfice par action.

Virbac connaît déjà bien Axiota. En effet, le groupe français de santé animale distribue dans plusieurs pays l'un de ses deux produits phares, Multimin, un complément injectable destiné aux bovins. L'autre, Lactipro, est un probiotique. Axiota réalise environ 80% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis.

"Virbac pourra élargir l'offre proposée aux élevages clients d'Axiota et déployer les deux franchises sur de nouveaux marchés. Il peut ainsi accélérer aux Etats-Unis en dehors du circuit des cliniques pour animaux de compagnie", écrit TP ICAP Midcap ce jeudi matin.

Un prix proche de celui d'opérations comparables

Les 315 millions de dollars que prévoit de débourser Virbac représentent près de cinq fois le chiffre d'affaires annuel d'Axiota. Selon le courtier, ce prix est proche de celui payé lors de transactions comparables.

Même son de cloche pour l'analyste Abhishek Raval d'AlphaValue, qui juge aussi le montant cohérent avec les pratiques du secteur et pense que le faible endettement de Virbac lui donne les moyens de financer le rachat.

Un effet sur les résultats dès 2027 selon les analystes

Si le rachat est finalisé fin janvier comme prévu, TP ICAP Midcap estime qu'Axiota pourrait ajouter 48 millions d'euros aux ventes de Virbac et 13 millions à son résultat opérationnel ajusté en 2027. Virbac compte aussi sur l'opération pour gagner un demi-point de marge opérationnelle ajustée à l'horizon 2030, année où le groupe français vise une marge de 20%.

Le gain sur le bénéfice par action, lui, dépendra du financement. Si Virbac emprunte la totalité du prix à un taux de 4%, les intérêts absorberaient une grande partie du gain opérationnel. Dans ce scénario, TP ICAP Midcap estime que le bénéfice par action progresserait d'environ 1% en 2027, avant certains frais liés au rachat et à l'intégration.

Le courtier maintient sa recommandation "Achat" et son objectif de cours de 415 euros. Le courtier conserve ses prévisions jusqu'à la finalisation du rachat.

"Dans l'ensemble, nous nous attendons aujourd'hui à une réaction favorable du titre, qui améliorerait sa performance décevante depuis le début de l'année", écrit AlphaValue.

Vers 9h30 jeudi, l'action Virbac progressait de 2,78%, à 351,50 euros.