Quatrième séance de hausse du dollar contre l'euro

(AOF) - L'euro perd 0,54% à 0,9686 dollar, la devise américaine bénéficiant de son statut de valeur refuge. La séance e a été marquée par le regain des tensions militaires en Ukraine. Le pont reliant la Crimée à la Russie a été endommagé samedi par une explosion et en représailles, la Russie a bombardé aujourd'hui plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale, Kyiv. En fin de matinée, le président russe a promis une réponse "sévère" de Moscou en cas de nouvelle attaque ukrainienne en "Russie "

