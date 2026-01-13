Quatre pétroliers touchés par des drones près du terminal pétrolier CPC en Russie, selon des sources

Des drones ont touché des pétroliers près d'un terminal qui exporte du pétrole kazakh

Un drone ukrainien a attaqué le terminal CPC le 29 novembre

La production pétrolière kazakhe a baissé de 35 % entre le 1er et le 12 janvier, selon une source

Quatre pétroliers gérés par la Grèce ont été touchés par des drones non identifiés mardi en mer Noire alors qu'ils s'apprêtaient à charger du pétrole au terminal du Caspian Pipeline Consortium (CPC) au large de la côte russe, ont déclaré huit sources à Reuters .

L'identité de l'auteur de l'attaque n'a pas été précisée dans l'immédiat. L'Ukraine n'a pas immédiatement commenté les récentes attaques. Le CPC a refusé de commenter l'attaque.

Le 29 novembre, un drone ukrainien a touché l'un des trois principaux points d'ancrage du CPC près du port de Novorossyisk, ce qui a entraîné une baisse des exportations de pétrole et de la production au Kazakhstan.

La production de pétrole et de condensats de gaz au Kazakhstan a chuté de 35 % entre le 1er et le 12 janvier par rapport à la moyenne de décembre, a déclaré à Reuters une source au fait des données, principalement en raison des contraintes d'exportation via le terminal de la mer Noire.

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré mardi que le CPC continuait à exporter du pétrole via un seul point d'ancrage .

L'un des pétroliers, le Delta Harmony, est géré par la société grecque Delta Tankers, selon les données de LSEG, et, selon les sources, devait charger du pétrole produit au Kazakhstan par Tengizchevroil, une unité de la major pétrolière américaine Chevron CVX.N .

Un autre navire, Matilda, est géré par la société grecque Thenamaris et devait charger du pétrole de Karachaganak, ont ajouté les sources.

Un responsable de Thenamaris a confirmé que le Matilda avait été touché par deux drones alors qu'il attendait sur lest à 30 milles au large du CPC.

"Il n'y a pas eu de blessés et le navire a subi des dommages mineurs aux structures du pont selon une première évaluation, qui sont entièrement réparables. Le navire, qui est en état de naviguer, s'éloigne maintenant de la zone", a déclaré le responsable de la compagnie.

Delta Tankers n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Deux sources dans le domaine de la sécurité maritime ont déclaré qu'un incendie s'était déclaré à bord et qu'il avait été rapidement éteint.

Deux autres pétroliers, le Freud, géré par la société grecque TMS, et le Delta Supreme, géré par Delta Tankers, ont également été touchés par des drones près du terminal CPC, ont déclaré trois des sources.

L'oléoduc CPC achemine le pétrole vers le terminal Yuzhnaya Ozereyevka de la mer Noire, près de Novorossiisk, dans le sud de la Russie.