Quatre personnes ont trouvé la mort lors d'une frappe de drone ukrainien sur une zone industrielle de Volgograd, en Russie, selon un responsable

Quatre personnes ont été tuées et deux autres blessées lors d'une attaque ukrainienne par drone contre une zone industrielle de la ville de Volgograd, dans le sud de la Russie, a déclaré vendredi le gouverneur régional Andreï Bocharov, s'agissant de l'attaque la plus meurtrière jamais perpétrée contre cette ville .

Volgograd, connue sous le nom de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale, abrite une grande raffinerie de pétrole exploitée par Lukoil LKOH.MM , ainsi que de nombreuses autres installations industrielles.

Une vidéo non vérifiée publiée sur les réseaux sociaux semblait montrer un important incendie à la raffinerie, qui a déjà été attaquée à plusieurs reprises, notamment le mois dernier , le 29 mai et le 31 juillet , et des habitants ont par ailleurs signalé sur les réseaux sociaux avoir entendu de fortes explosions pendant la nuit.

Il n’y a pas eu de confirmation officielle indiquant que la raffinerie avait été attaquée et Lukoil n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’Ukraine a considérablement intensifié ses attaques contre les raffineries de pétrole russes depuis fin octobre, date à laquelle un cessez-le-feu énergétique annoncé par le président américain Donald Trump n’a pas abouti.

Ces attaques ont temporairement réduit la capacité de raffinage de la Russie d’environ 30 %, ont indiqué cette semaine deux sources du secteur. Selon le site web de Lukoil, la raffinerie dispose d’une capacité de traitement d’environ 14 millions de tonnes de pétrole brut par an, soit 280 000 barils par jour, ce qui représente environ 5 % du volume total de raffinage en Russie.