Quatre personnes agressées à l'arme blanche près de Francfort

(Actualisé avec précisions de la police et contexte) BERLIN, 29 avril (Reuters) - Quatre personnes ont été blessées à l'arme blanche et hospitalisées mardi soir dans la ville allemande de Hanau, près de Francfort, a annoncé la police mercredi, ajoutant que deux suspects avaient été arrêtés. Les raisons de l'agression restent indéterminées. Rien ne semble cependant la relier à la tuerie raciste du 19 février dernier survenue dans cette même ville du land de Hesse. Selon le magazine Focus Online qui cite des sources policières, un groupe de cinq à sept hommes armés de poignards s'en est pris à des passants. Le site ajoute qu'aucune victime ne se trouve dans un état critique. La police précise pour sa part que les deux suspects sont âgés de 23 et 29 ans. A ce stade de l'enquête, les raisons de l'agression restent inconnues, a déclaré un porte-parole de la police qui a toutefois ajouté qu'aucun élément ne la reliait à la fusillade raciste qui a fait neuf morts en février dernier à Hanau. Le tueur présumé, un homme de 43 ans, avait ouvert le feu le 19 février dans des bars à chicha de la ville avant d'abattre sa mère et de se suicider. Il avait publié sur internet un texte incluant des théories du complot et des déclarations racistes. La tuerie de Hanau avait suscité un émoi considérable en Allemagne. (Riham Alkousaa, Madeline Chambers et Michael Nienaber version française Henri-Pierre André, édité par Claude Chendjou)

