Quatre nouveaux cas de coronavirus en Thaïlande, un décès supplémentaire

BANGKOK, 9 mai (Reuters) - La Thaïlande a annoncé samedi quatre nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus et un décès supplémentaire, portant le bilan total de l'épidémie dans le pays à 3.004 cas et 56 morts depuis le mois de janvier. La personne décédée est un résident de Bangkok âgé de 68 ans, a précisé Taweesin Wisanuyothin, porte-parole du Centre de gestion de la situation du COVID-19. Deux de ces nouveaux cas ont été recensés dans la province de Yala, dans le sud du pays, où les autorités ont décidé de tester massivement la population face à des taux d'infections élevés. Un autre cas a été contact avec des personnes déjà contaminées et le quatrième avait un comportement à risque dans des lieux publics, a poursuivi Taweesin Wisanuyothin. La baisse du nombre de nouveaux cas quotidiens a conduit les autorités à assouplir cette semaine les règles du semi-confinement en vigueur depuis fin mars, en autorisant notamment certains commerces à rouvrir leurs portes dans des conditions sanitaires strictes et dans le respect de la distanciation physique. (Orathai Sriring et Kitiphong Thaichareon, version française Benoît Van Overstraeten)

