Quatre noms de plus sur la liste noire des paradis fiscaux de l'UE, sursis pour la Turquie

BRUXELLES, 18 février (Reuters) - Les ministres européens des Finances ont intégré le Panama, les Seychelles, les îles Caïmans et Palau à la liste noire des paradis fiscaux stigmatisés par l'Union européenne mais ont décidé d'accorder un répit à la Turquie, relève mardi un document officiel de l'UE. Etablie en 2017, la liste noire comprend désormais douze entités dont les transactions financières sont soumises à un contrôle accru et qui risquent de perdre l'accès à des fonds européens. Y figuraient déjà les Fidji, le sultanat d'Oman, les Samoa, Trinidad et Tobago, le Vanuatu et trois territoires dépendant des Etats-Unis (Guam, les îles Vierges américaines et les Samoa américaines). La Turquie bénéficie pour sa part d'un an de sursis même si elle n'a pas mis à exécution les transferts automatiques d'informations fiscales avec la totalité des Etats membres de l'UE. Les Européens ont pris cette décision pour prendre acte de l'adoption par le parlement turc des modifications législatives nécessaires. Mais d'après deux responsables européens, cette décision relève surtout d'un choix politique visant à ne pas tendre davantage les relations entre le bloc communautaire et Ankara. (Francesco Guarascio version française Henri-Pierre André)

