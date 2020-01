Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quatre morts dans plusieurs manifestations en Irak Reuters • 25/01/2020 à 16:50









(Actualisé avec bilan, précions, contexte) BAGDAD, 25 janvier (Reuters) - Les forces de sécurité irakiennes sont intervenues samedi sur un des camps érigés à Bagdad par des manifestants antigouvernementaux et ont essayé d'évacuer d'autres sites occupés dans des villes du sud de l'Irak, tuant quatre personnes et en tuant des dizaines d'autres, a-t-on appris de sources médicales et policières. Dans la capitale irakienne, les affrontements ont commencé lorsque la police a commencé à retirer des obstacles en béton disposés près de la place Tahrir où des manifestants campent depuis plusieurs mois et sur au moins un des ponts enjambant le Tigre, ont constaté des journalistes de Reuters. Une personne a été tuée à Bagdad et plus de trente aux été blessées. Des affrontements se sont également produits à Bassora et à Nassiriya, où trois morts sont à déplorer. Les manifestants reprochent au Premier ministre Adel Abdoul Mahdi de ne pas avoir remanié son gouvernement, comme il l'avait promis. Les contestataires, mobilisés depuis le 1er octobre, réclament un renouvellement de la classe politique qu'ils jugent corrompue et incompétente. La répression a fait plus de 450 morts. (Maher Nazih, version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.