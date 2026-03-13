Quatre militaires américains tués dans un accident d'avion au-dessus de l'Irak

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les avions et les pertes américaines aux paragraphes 5, 7, 10 et 11) par Idrees Ali et Phil Stewart

Quatre des six membres d'équipage d'un avion militaire américain qui s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak ont été tués, a annoncé l'armée américaine vendredi, alors que les opérations de sauvetage se poursuivent pour les deux autres.

Un avion de ravitaillement de l'armée américaine s'est écrasé jeudi dans l'ouest de l'Irak, dans un incident qui, selon l'armée, a impliqué un autre avion mais n'a pas été le résultat d'un tir hostile ou ami.

Ces décès s'ajoutent aux sept militaires américains déjà tués dans le cadre des opérations américaines contre l'Iran qui ont débuté le 28 février.

"Les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête. Cependant, la perte de l'avion n'est pas due à des tirs hostiles ou à des tirs amis", a déclaré le Commandement central des États-Unis.

Un responsable américain a déclaré à Reuters que le deuxième avion impliqué dans le crash, qui a atterri sans encombre, était également un avion de ravitaillement militaire connu sous le nom de KC-135.

Les États-Unis ont déployé un grand nombre d'avions au Moyen-Orient pour participer aux opérations contre l'Iran et l'incident met en évidence le risque non seulement des opérations, mais aussi du ravitaillement en vol des avions.

Le KC-135, construit par Boeing BA.N dans les années 1950 et au début des années 1960, constitue l'épine dorsale de la flotte de ravitaillement en vol de l'armée américaine et est essentiel pour permettre aux avions d'effectuer des missions sans avoir à atterrir.

La Résistance islamique en Irak, qui regroupe des factions armées soutenues par l'Iran, a revendiqué la responsabilité de l'abattage de l'avion de ravitaillement de l'armée américaine.

Reuters a rapporté mardi que 150 soldats américains ont été blessés dans la guerre américano-israélienne contre l'Iran. La nouvelle de l'accident survient le jour même où deux marins américains ont été blessés à la suite d'un incendie non lié au combat à bord de l'USS Gerald Ford.

Les sept premiers soldats américains ont été tués lorsqu'un drone a percuté une installation militaire américaine à Port Shuaiba, au Koweït .

Le président Donald Trump et d'autres hauts responsables ont prévenu que le conflit avec l'Iran entraînerait davantage de morts parmi les militaires américains, Téhéran ripostant aux frappes américaines et israéliennes.