Quatre médecins tués en Iran, des ambulances endommagées, selon l'OMS
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Clarification du titre de l'ambassadeur iranien)

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi qu'il avait vérifié 13 attaques contre des infrastructures de santé en Iran dans le cadre d'une campagne américano-israélienne, , tuant quatre travailleurs de la santé et en blessant 25 autres.

"L'OMS a vérifié 13 attaques contre les soins de santé en Iran et une au Liban", a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse, sans attribuer de responsabilité. Le Dr Hanan Balkhy a ajouté lors de la même conférence de presse que quatre ambulances en Iran ont également été touchées et que des hôpitaux et d'autres sites de santé ont subi des dommages mineurs en raison des frappes qui se sont produites à proximité. L'un de ces hôpitaux, situé dans la capitale Téhéran, a été évacué , comme l'avait précédemment indiqué l'agence sanitaire des Nations unies. L'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations unies à Genève a affirmé que dix installations avaient été touchées par des frappes militaires dans une lettre adressée à M. Tedros en début de semaine.

Selon M. Balkhy, la plate-forme logistique de l'OMS à Dubaï, qui fournit des produits de santé à des dizaines de pays, est temporairement hors service en raison des restrictions de transport dans la région.

Guerre en Iran
