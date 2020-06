Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quatorze cadavres retrouvés au Mexique où la violence s'amplifie Reuters • 27/06/2020 à 10:45









MEXICO, 27 juin (Reuters) - Quatorze personnes ont été retrouvées mortes vendredi dans l'Etat du Zacatecas au Mexique, a annoncé le gouvernement local alors que les violences s'aggravent dans le pays. Les autorités locales ont précisé dans un communiqué avoir engagé une enquête pour déterminer les causes de leurs décès. Les cadavres ont été découverts à Fresnillo, l'une des plus grandes villes de cet état situé dans le centre du pays. Les corps étaient recouverts par des couvertures sur le bas-côté d'une route, d'après les médias locaux. Vendredi, le chef de la police de Mexico a été blessé par balle. La tentative d'assassinat a été imputée au cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Deux de ses gardes du corps ont été tués. (Julia Love, version française Gwénaëlle Barzic)

