QUANTUM GENOMICS va présenter les effets du QGC606 dans l'insuffisance cardiaque

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

AOF - EN SAVOIR PLUS

QGC606 est une nouvelle prodrogue d'un puissant inhibiteur de l'aminopeptidase A sélectionné par Quantum Genomics. L'étude des effets du QGC606 sur la fonction cardiaque chez la souris après infarctus du myocarde induit par ligature de l'artère coronaire gauche, a été réalisée dans le laboratoire INSERM " Neuropeptides Centraux et Régulations Hydrique et Cardiovasculaire " dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortes au Collège de France en collaboration avec Quantum Genomics.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.