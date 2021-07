Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics : une présentation prévue fin août Cercle Finance • 05/07/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - Quantum Genomics présentera les effets son produit QGC606 dans un modèle expérimental d'insuffisance cardiaque lors du congrès annuel de la société européenne de cardiologie, qui se tiendra à la fin du mois d'août. Ces résultats précliniques dans l'insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde seront présentés par le Dr. Catherine Llorens-Cortès. L'étude des effets du QGC606 sur la fonction cardiaque chez la souris après infarctus du myocarde a été réalisée dans un laboratoire de l'Inserm dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortes en collaboration avec Quantum.

Valeurs associées QUANTUM GENOMICS Euronext Paris -2.59%