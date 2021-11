Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics : une chercheuse reçoit un prix scientifique information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 18:17









(CercleFinance.com) - Quantum Genomics annonce que le Dr. Catherine Llorens-Cortès a reçu le Prix Emilia Valori 2021 décerné par l'Académie des Sciences Française notamment pour ses travaux de recherche sur l'Aminopeptidase A et le firibastat. Ce prix attribué depuis 2004 récompense chaque année un(e) chercheur(se) dont les travaux ont apporté 'une contribution scientifique significative susceptible d'avoir des applications technologiques dans le domaine des sciences chimiques, biologiques ou médicales.'

