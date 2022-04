Quantum Genomics: succès de la levée de fonds de 15,6 ME information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 11:22

(CercleFinance.com) - QuantumGenomics annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital qui permet à la Société de lever environ 15,6 ME.



Dans le cadre de cette opération, 6408 779 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 2,44E, prime d'émission incluse, représentant une décote de 15,0% par rapport au dernier cours de bourse et une décote de 23,8% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action des 20 dernières séances de bourse.



Parallèlement, le laboratoire pharmaceutique Gulf Pharmaceutical Industries Julphar souscrit à une augmentation de capital réservée d'un montant de 2 M$, soit environ 1,87 ME, renforçant ainsi sa coopération avec Quantum Genomics dans le cadre de la commercialisation et de la production du firibastat au Moyen-Orient, en Afrique, dans certains pays membres de la Communauté des Etats Indépendants et en Turquie.



A l'issue de cette opération, le capital social de la Société sera composé de 33 852 067 actions.



'Cette opération va nous permettre de poursuivre le développement du firibastat et de diversifier notre portefeuille de produits via l'exploration de nouvelles indications thérapeutiques à partir de la plateforme BAPAIs', déclare Jean-Philippe Milon, directeur général de Quantum Genomics.