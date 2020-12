QUANTUM GENOMICS signe un partenariat de distribution en Corée du Sud

(AOF) - Quantum Genomics, biopharmaie spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle, a annoncé la signature d'un accord exclusif de licence et de collaboration avec DongWha Pharm pour développer et commercialiser le firibastat en Corée du Sud. Après les deux partenariats signés d'une part pour Taiwan et l'Asie du Sud Est et d'autre part pour la Chine, ce nouvel accord constitue la troisième étape de la stratégie de partenariat de Quantum Genomics en Asie.

Selon les termes de l'accord, DongWha Pharm recevra les droits exclusifs de commercialisation du Firibastat pour le traitement de l'hypertension difficile à traiter / résistante en Corée du Sud. En outre, DongWha apportera son support à l'étude globale dans l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante en Corée du Sud.

Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 18,5 millions de dollars ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures du Firibastat.

La population souffrant d'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante pour le territoire mentionné est estimée à environ 1 million.

