Quantum Genomics signe un accord de licence aux Emirats Arabes Unis

(AOF) - Quantum Genomics gagne 3,8% à 4,42 euros. La biotech spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle a signé un accord exclusif de licence et de production avec le laboratoire basé aux Emirats Arabes Unis, Julphar, pour commercialiser et produire firibastat au Moyen-Orient, en Afrique, dans les CEI et en Turquie.

Disposant d'une structure industrielle de pointe permettant la production du firibastat à grande échelle, Julphar sera également le fournisseur exclusif de Quantum Genomics pour les régions mentionnées.

Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 20 millions de dollars ainsi que des royalties surles ventes futures du firibastat.

Julphar s'est également engagé à investir dans Quantum Genomics à hauteur de 2 millions de dollars au travers d'un placement privé. Les modalités de cette opération seront détaillées prochainement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.