Quantum Genomics rompt les négociations avec Vistacare Medical

(AOF) - Quantum Genomics annonce mettre fin à la négociation exclusive engagée avec Vistacare Medical et annoncée le 20 juillet. La biotech spécialiste des maladies cardiovasculaires estime que « les perspectives financières et les difficultés liées à l'actionnariat fragmenté » de Vistacare Medical « ne permettent pas de réaliser l'opération envisagée en préservant les intérêts de ses propres actionnaires ». Quantum Genomics annonce reprendre ses discussions avec des sociétés de HealthTech non cotées, répondant à ses critères de sélection.

Ces critères sont " un domaine d'activité majeur, un projet innovant et différenciant, un savoir-faire réplicable à l'international, une équipe performante et complémentaire à celle de Quantum Genomics ".

L'objectif de la biotech est de " relancer un projet d'entreprise autour de ses assets à savoir sa trésorerie à date de 4,5 millions d'euros, comprenant 2,5 millions d'euros de Crédit Impôt Recherche, sa cotation en bourse et le savoir-faire de son management ".

Quantum Genomics publiera ses comptes du 1er semestre 2023, le 24 octobre 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.