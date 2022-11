Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics: réunion du comité scientifique annulée information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 11:03









(CercleFinance.com) - Quantum Genomics a annoncé lundi soir l'annulation de la réunion du comité scientifique et clinique qui devait se tenir le 20 décembre prochain à New York, en conséquence de sa décision d'arrêter le développement de son firibastat en cardiologie.



Pour rappel, la société biopharmaceutique a fait part de cet arrêt en fin de semaine dernière, en raison de l'absence d'efficacité significative du produit dans une étude de phase III, qui va la pousser à se tourner vers de nouveaux développements.





Valeurs associées QUANTUM GENOMICS Euronext Paris -16.72%