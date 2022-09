Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics: résultats de phase III prévus en novembre information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 12:18









(CercleFinance.com) - Quantum Genomics progresse de plus de 8% à la Bourse de Paris ce lundi après avoir annoncé son intention de présenter les résultats de son étude de phase III dans l'hypertension artérielle résistante à l'occasion du congrès annuel de l'American Heart Association, qui se tiendra en novembre à Chicago.



L'entreprise biopharmaceutique dévoilera les résultats de cet essai à l'HTA difficile à traiter et résistante le 4 novembre dans le cadre d'une session dite de 'dernières données' (late-breaking) par l'investigateur principal de l'étude, le Pr Bakrir, professeur de médecine à l'Université de Chicago.



Bruno Besse, le directeur médical de Quantum, salue dans un communiqué ce rendez-vous qui doit intervenir dans un cadre 'prestigieux', ce qui valide selon lui l'intérêt de la communauté scientifique pour l'approche de la société dans cette pathologie où il n'existe pour l'instant que peu ou pas d'alternative thérapeutique.



Les résultats de cette étude doivent constituer une 'première étape clé' en vue du dépôt du dossier d'enregistrement auprès des autorités américaines et européennes.



Cette étude a recruté 515 patients atteints d'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante, qui ont été randomisés dans 69 hôpitaux répartis en Europe, au Canada, aux Etats-Unis et en Amérique Latine.





