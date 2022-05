Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics: recrutement achevé pour l'étude FRESH information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 15:10









(CercleFinance.com) - Quantum Genomics annonce avoir recruté l'ensemble des patients prévus dans son étude pivot de phase III, FRESH, visant à évaluer l'efficacité du firibastat dans le traitement de l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante.



Les patients éligibles ont été randomisés dans 69 hôpitaux répartis en Europe, au Canada, aux États-Unis et en Amérique Latine. L'annonce des premiers résultats de l'étude est attendue fin octobre 2022.



L'étude REFRESH, seconde étude-pivot de phase III à long terme nécessaire à l'enregistrement du produit, se poursuit normalement, ce qui permet de confirmer le dépôt du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché au troisième trimestre 2023.





