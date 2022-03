Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics: nouveau directeur des opérations globales information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 18:11









(CercleFinance.com) - QuantumGenomics annonce la nomination de Stéphane Cohen, pharmacien et diplômé de l'ESSEC, en tant que directeur des opérations globales.



'Il sera en charge de la relation avec les laboratoires partenaires internationaux actuels et à venir, de la mise en oeuvre de la stratégie opérationnelle dans les règles de la bonne gouvernance, et de la préparation de la mise sur le marché du firibastat', précise la société.



Par le passé, Stéphane Cohen a occupé des fonctions de direction opérationnelle et de direction générale, avec une dizaine de mises sur le marché réussies de nouveaux traitements, dans des laboratoires pharmaceutiques majeurs, en particulier chez Bayer et Pfizer pendant 18 ans.





Valeurs associées QUANTUM GENOMICS Euronext Paris +2.93%