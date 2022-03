Quantum Genomics nomme un Directeur des opérations globales

(AOF) - Quantum Genomics a annoncé que Stéphane Cohen, pharmacien et diplômé de l'ESSEC, rejoint l'équipe en tant que Directeur des opérations globales. L'entreprise biopharmaceutique précise qu'il sera en charge de la relation avec les laboratoires partenaires internationaux actuels et à venir, de la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle dans les règles de la bonne gouvernance, et de la préparation de la mise sur le marché du firibastat.

Stéphane Cohen a occupé des fonctions de direction opérationnelle et de direction générale, avec une dizaine de mises sur le marché réussies de nouveaux traitements, dans des laboratoires pharmaceutiques majeurs, en particulier chez Bayer et Pfizer pendant 18 ans.

" Son expérience dans la mise sur le marché réussie de produits de speciality care (produits initialement prescrits par des spécialistes) sera notamment clé lors de la nouvelle phase stratégique ' go to the market i qui se profile ", a déclaré Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.