Quantum Genomics: nomination au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Quantum Genomics annonce l'arrivée ce jour du docteur François Pelen en tant que membre indépendant de son conseil d'administration, en remplacement de Lyse Santoro qui a démissionné pour raison personnelle.



François Pelen est ophtalmologue, président et co-fondateur du groupe Point Vision (40 centres ophtalmologiques, 1,2 million de patients par an). Il apporte au conseil 25 ans d'expérience réussie dans le secteur pharmaceutique.





