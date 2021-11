Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics : licence exclusive avec Teva Israel information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 18:08









(CercleFinance.com) - Quantum Genomics annonce ce soir la signature d'un accord exclusif de licence avec Teva Israel, une filiale de Teva Pharmaceutical Industries, portant sur la commercialisation du firibastat en Israël. Teva recevra les droits exclusifs de commercialisation pour son marché historique dans l'indication hypertension artérielle résistante et difficile à traiter. En contrepartie, Quantum Genomics recevra des paiements qui pourront atteindre 11 M$ ainsi que des royalties s'élevant de 25% à 30% des futures ventes du firibastat. 'Teva est aujourd'hui l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde et nous discutons d'ores et déjà de l'élargissement de cette licence exclusive pour de nouveaux territoires où Teva est implanté', a indiqué en substance Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

Valeurs associées QUANTUM GENOMICS Euronext Paris -0.05%