Quantum Genomics : entouré avec sa reprise de cotation

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics bondit de 13% avec la reprise de sa cotation ce lundi, porté par l'annonce vendredi de résultats pour son étude de phase IIb QUORUM, évaluant l'efficacité de son firibastat dans l'insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde. 'L'efficacité de firibastat est équivalente à ramipril dans l'insuffisance cardiaque, mais montre une efficacité supérieure chez les patients sévères, une sécurité d'emploi et une action anti-hypertensive', résume ce matin Oddo BHF. Ce dernier reste à 'surperformance' sur Quantum Genomics, mais ajuste son objectif de cours de 12 à 10,5 euros, en abaissant son pic de vente estimé dans l'indication, passant de 1,2 milliard à 822 millions d'euros pour une mise sur le marché en 2026 (contre 2025).

Valeurs associées QUANTUM GENOMICS Euronext Paris +14.05%