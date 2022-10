Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics: échec de de firibastat en phase III information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 12:01









(CercleFinance.com) - Quantum Genomics a annoncé ce matin l'absence d'efficacité significative de firibastat dans une étude de phase III, un échec qui va pousser la société biopharmaceutique à se tourner vers de nouveaux développements.



A la Bourse de Paris, la cotation du titre - qui a perdu jusqu'à 89% de sa valeur dans les premiers échanges - restait suspendue vendredi à la mi-journée.



Dans un communiqué, l'entreprise explique que le firibastat n'a pas pu démontrer une efficacité significativement supérieure au placebo, ce qui l'a amenée à arrêter prématurément l'étude.



Au vu de ces résultats, Quantum Genomics a pris la décision d'arrêter le développement du firibastat en cardiologie.



La société prévoit désormais de réallouer ses ressources financières, qui s'élèvent à 11 millions d'euros, au développement de nouvelles molécules innovantes dans des domaines thérapeutiques insatisfaits.



L'arrêt du développement du firibastat en cardiologie va lui permettre de décaler son horizon financier au troisième trimestre 2023.





Valeurs associées QUANTUM GENOMICS Euronext Paris -90.40%