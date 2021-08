Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics : données positives pour firibastat information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - A l'occasion des sessions scientifiques de l'European Society of Cardiology, Quantum Genomics fait part des résultats de l'étude QUORUM, qui 'ouvre la voie à une nouvelle prise en charge de l'insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde chez les patients sévères'. L'étude de phase IIb fait ressortir une efficacité comparable de firibastat et du traitement de référence (ramipril) sur l'ensemble de la population étudiée pour prévenir la dégradation de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (critère principal) après infarctus du myocarde. Quantum revendique aussi une efficacité plus marquée de firibastat par rapport au ramipril chez les patients sévères avec fraction d'éjection basse, une amélioration du profil tensionnel plus importante et une bonne tolérance clinique des deux doses de son produit.

Valeurs associées QUANTUM GENOMICS Euronext Paris 0.00%