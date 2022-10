Quantum Génomics : des résultats d'efficacité du firibastat non significatifs

(AOF) - Quantum Genomics, entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce des résultats d'efficacité du firibastat non significatifs vs. placebo dans son étude de phase III Fresh. Ces résultats feront l'objet d'une présentation détaillée lors du congrès de l'AHA.

" Le firibastat n'a malheureusement pas pu démontrer une efficacité significativement supérieure au placebo dans l'étude de phase III Fresh. Ceci amène la société à arrêter prématurément la deuxième étude de phase III Refresh pour des raisons éthiques vis-à-vis des patients. De la même façon, au vu de ces résultats, la décision a été prise d'arrêter le développement du firibastat en cardiologie " a commenté Bruno Besse, Directeur Médical de Quantum Genomics.

" Nous nous engageons à continuer à mobiliser toutes nos forces afin de développer de nouveaux traitements innovants destinés à sauver plus de vies chez plus de patients. C'est dans ce sens que nous avons d'ores et déjà identifié des BioTech/MedTech avec lesquelles nous sommes en cours de négociation " a déclaré de son côté Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.