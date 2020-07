Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics : début du recrutement pour l'étude FRESH Cercle Finance • 13/07/2020 à 13:41









(CercleFinance.com) - Quantum Genomics annonce le recrutement du premier patient dans l'étude FRESH dans l'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante, étude menée conjointement avec le laboratoire Biolab Sanus Pharmaceutical, son partenaire pour l'Amérique Latine. Cette étude pivot de phase III, randomisée en double aveugle, sera conduite dans environ 70 hôpitaux dans le monde et recrutera 502 patients qui recevront soit du firibastat (500 mg BID), soit un placebo pendant trois mois, en plus de leur traitement en cours.

Valeurs associées QUANTUM GENOMICS Euronext Paris +2.60%